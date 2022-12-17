Хазин: Евросоюз исчезает с геополитической карты мира

Агентство «Москва» | Софья Сандурская Российский экономист, аналитик и публицист Михаил Хазин в интервью бывшему американскому морпеху-разведчику, а ныне колумнисту Скотту Риттеру предрек Евросоюзу исчезновение с глобальной геополитической карты.