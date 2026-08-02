В Петербурге мужчина прыгнул с крыши многоэтажки с парашютом в День ВДВ. Ночью 2 августа он спрыгнул с крыши ЖК «Чистое небо» и благополучно приземлился у фонтана Донецкая группа новостей.
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В Петербурге мужчина прыгнул с крыши многоэтажки с парашютом в День ВДВ. Ночью 2 августа он спрыгнул с крыши ЖК «Чистое небо» и благополучно приземлился у фонтана Донецкая группа новостей.
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