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Царьград

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  • Eduard
    Европа ничем Украине не обязана! Им вообще никто ничем не обязан, пора заканчивать эту игру в "Солидарность",В Киеве озвучили ...
  • Чак
    Гамлету отбить почки и выслать на родину.Выбросил костыли ...
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    Не с кем нам там вести переговоры. Нет там государства, как такового.В Киеве озвучили ...

Президент Абхазии спрятался на военной базе русских? Бжания уехал из столицы. Где он сейчас?

Президент Абхазии спрятался на военной базе русских? Бжания уехал из столицы. Где он сейчас?

Глава республики покинул столицу Абхазии. Представители оппозиции заявили, что он находится на военной базу русских.

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