Протесты польских фермеров могут принять более радикальную форму, чем прежде, заявил пресс-секретарь сельскохозяйственного профсоюза «Солидарность» Адриан Вавжиняк, 15 октября сообщает польское «Радио Мария».
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