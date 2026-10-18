CBS aired about a dozen years of wild nerd humor, but which season of The Big Bang Theory stands out above the others? Let's look into it.
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