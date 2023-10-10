Житель Алтая отомстил бывшей, распространив видео, как он ее раздевает

Теперь злоумышленник находится под подпиской о невыезде В Горно-Алтайске полицейские возбудили уголовное дело на мужчину, подозреваемого в распространении порнографических материалов, сообщили в МВД Республики Алтай.
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