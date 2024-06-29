Кадровые перестановки в Белоруссии: Назад к многовекторности времён Макея?

Валерии Пачгин Честно душа болит за Белорусию Все простим БЕ кроме независимости славянским республикам Пропади пропадом чухонцы их не жаль Азиаты пусть! но славяне это святое

Дмитрий Бакланов Что бы там не говорили, но Белоруссия дает прибыль на вложенные в неё средства.