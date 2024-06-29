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Кадровые перестановки в Белоруссии: Назад к многовекторности времён Макея?

Кадровые перестановки в Белоруссии: Назад к многовекторности времён Макея?

Политнавигатор В белорусском руководстве – серьезные кадровые подвижки – Администрация Президента, МИД, Минпром, Минсельхоз и посольство в Москве получили новых руководителей.

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Комментарии
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Валерии Пачгин
Честно душа болит за Белорусию Все простим БЕ кроме независимости славянским республикам Пропади пропадом чухонцы их не жаль  Азиаты пусть!  но славяне это святое
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20 час.
Дмитрий Бакланов
Что бы там не говорили, но Белоруссия дает прибыль на вложенные в неё средства.
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14 час.
Natalija Osminina
Славяне- это и украинцы, и поляки, и словаки, и чехи.
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14 час.

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