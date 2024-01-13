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Военное обозрение

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Российские гиперзвуковые «Кинжалы» вновь поражают объекты в Киеве, идёт атака на аэродромы в Днепропетровске, Староконстантинове, Ровно, Миргороде

Российские гиперзвуковые «Кинжалы» вновь поражают объекты в Киеве, идёт атака на аэродромы в Днепропетровске, Староконстантинове, Ровно, Миргороде

Комбинированная атака ВКС РФ на объекты противника под утро только набирает обороты.

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