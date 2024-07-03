"Террор против мирных жителей только усиливается": В каких условиях ведётся штурм нашими бойцами и о чём молчат "красивые доклады" – военкор

Дальность полёта дронов постоянно увеличивается, интенсивность их ударов продолжает расти. На следующий день после одного из самых красивых праздников в Санкт-Петербурге, по прифронтовым городам продолжились кровавые террористические атаки ВСУ: "Террор против мирных жителей только усиливается".