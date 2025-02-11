Вообще, среди таджиков, киргизов, узбеков и прочая есть много и хороших людей, а когда русские говорят "хорошие люди" о нерусских, то всегда подразумевают то, что своим поведением и менталитетом они на русских очень похожи (что называется ассимиляцией).
Когда пишем (не только я) о понаехавших, это не значит, что среди них нет людей. Просто людей среди них гораздо меньше. Об этом сейчас и расскажу
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Александр Пятнистый
или точнее- из какой клетки вырвался, из какого зоопарка сбежал
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10 час.
Артур Кушхабиев
У них в странах Средней Азии попринимали жёсткие законы против ваххабитов и всякой криминальной шушеры. Там их прессуют, вот они и хлынули в Россию, пользуясь мягкостью наших миграционных законов. Большинство хороших и порядочных узбеков, таджиков и киргизов остаётся у себя на родине, а к нам, в основном, едут те, кого там выдавливают. Отсюда вывод, нам надо срочно менять своё миграционное законодательство.
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8 час.
Юрий Вахрушев
И это правда, хорошие люди среди чернозадых есть. Только это так называемые ‘спящие люди’ и в нужный момент, по команде, они мгновенно просыпаются и превращаются в лютых русофобов (покруче немецких фашистов), и идут убивать Русских. А это они могут, и могут очень умело.
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6 час.
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