Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Ими занимаются те ком на это даны права! А ты свой клюв сюда не суй! Россия не для тебя!Красные буржуи: к...
  • Meerflieger
    Не ссы, скоро они и до тебя доберутся.   "...В Латвии резко выросло число мигрантов из Узбекистана и других стран Ази...Красные буржуи: к...
  • Meerflieger
    Да не свисти, убогий. По правителям ЕС - наследничкам дедушек-СС-овцев видно, как "борются...  По их риторике и дейст...Красные буржуи: к...

Когда пишем (не только я) о понаехавших, это не значит, что среди них нет людей. Просто людей среди них гораздо меньше. Об этом сейчас и расскажу

Когда пишем (не только я) о понаехавших, это не значит, что среди них нет людей. Просто людей среди них гораздо меньше. Об этом сейчас и расскажу

Вообще, среди таджиков, киргизов, узбеков и прочая есть много и хороших людей, а когда русские говорят  "хорошие люди" о нерусских, то всегда подразумевают то, что своим поведением и менталитетом они на русских очень похожи (что называется ассимиляцией).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
или точнее- из какой клетки вырвался, из какого зоопарка сбежал
Ответить
10 час.
Артур Кушхабиев
У них в странах Средней Азии попринимали жёсткие законы против ваххабитов и всякой криминальной шушеры. Там их прессуют, вот они и хлынули в Россию, пользуясь мягкостью наших миграционных законов. Большинство хороших и порядочных узбеков, таджиков и киргизов остаётся у себя на родине, а к нам, в основном, едут те, кого там выдавливают. Отсюда вывод, нам надо срочно менять своё миграционное законодательство.
Ответить
8 час.
Юрий Вахрушев
И это правда, хорошие люди среди чернозадых есть. Только это так называемые ‘спящие люди’ и в нужный момент, по команде, они мгновенно просыпаются и превращаются в лютых русофобов (покруче немецких фашистов), и идут убивать Русских. А это они могут, и могут очень умело.
Ответить
6 час.
наверх