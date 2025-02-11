Когда пишем (не только я) о понаехавших, это не значит, что среди них нет людей. Просто людей среди них гораздо меньше. Об этом сейчас и расскажу

Артур Кушхабиев

У них в странах Средней Азии попринимали жёсткие законы против ваххабитов и всякой криминальной шушеры. Там их прессуют, вот они и хлынули в Россию, пользуясь мягкостью наших миграционных законов. Большинство хороших и порядочных узбеков, таджиков и киргизов остаётся у себя на родине, а к нам, в основном, едут те, кого там выдавливают. Отсюда вывод, нам надо срочно менять своё миграционное законодательство.