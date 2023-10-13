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Тем больше я понимаю святую инквизицию...

Мне  вот  какая  мысль   пришла    в  умную   голову. Ранее  мы  все   считали,   что    инквизиция    это  плохо,  и   во   время    информационных  баталий    нередко   напоминали,   что  европейцы-живодёры   во  время  оно  у  себя  чуть  ли  не  всех  красивых  женщин  извели,  а  у  нас   на  Святой  Руси   ничего  похоже  на  инквизицию  не  было   -  так,  отдельные  эксцессы.

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