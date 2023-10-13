Тем больше я понимаю святую инквизицию...

Мне вот какая мысль пришла в умную голову. Ранее мы все считали, что инквизиция это плохо, и во время информационных баталий нередко напоминали, что европейцы-живодёры во время оно у себя чуть ли не всех красивых женщин извели, а у нас на Святой Руси ничего похоже на инквизицию не было - так, отдельные эксцессы.