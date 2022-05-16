Банки.ру

95 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Зачем насиловать немцев ненавистной нефтью? Надо немедленно прекратить поставки! 😥Германия откажетс...

Юрист предупредила о навязывании банками допуслуг при оформлении ипотеки

Банки при оформлении ипотеки зачастую навязывают дополнительные услуги и сборы, поэтому следует тщательно изучать все условия договора, предупредила ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Анастасия Шеверева в интервью «Известиям».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх