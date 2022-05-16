Юрист предупредила о навязывании банками допуслуг при оформлении ипотеки

Банки при оформлении ипотеки зачастую навязывают дополнительные услуги и сборы, поэтому следует тщательно изучать все условия договора, предупредила ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры» Анастасия Шеверева в интервью «Известиям».