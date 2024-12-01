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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд получил 4 из 10 за матч с «Ливерпулем» от Manchester Evening News – только у Уокера оценка ниже. Лучшие в составе «Сити» – Ортега и Льюис

«Ман Сити» уступил на «Энфилде» со счетом 0:2 в 13-м туре АПЛ. Manchester Evening News оценил выступление нападающего Эрлинга Холанда на 4 балла из 10, прокомментировав его так: «Почти не касался мяча, но когда он до него доходил, не смог им распорядиться, что разрушало надежды «Сити» на гол».

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