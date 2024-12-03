День мятного латте + День мятного чизкейка с белым шоколадом – кажется, этого уже достаточно для того, чтобы вторник был наполнен мыслями, впечатлениями и чувствами.
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День мятного латте + День мятного чизкейка с белым шоколадом – кажется, этого уже достаточно для того, чтобы вторник был наполнен мыслями, впечатлениями и чувствами.