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Бобровский высказался о второй подряд победе над «Тампой» Кучерова в плей-офф: «Мы получили удовольствие»

Бобровский высказался о второй подряд победе над «Тампой» Кучерова в плей-офф: «Мы получили удовольствие»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о победе над «Тампа-Бэй» во втором матче плей-офф НХЛ (2:0), благодаря чему его команда повела в серии 2-0.

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