Как надо "щупать рожь"

История довольно старая, но интересная! В советское время патриции (партейцы) имели обыкновение "щупать рожь" - выезжали на черных Волгах (ну это как сейчас Мерседес или Тесла - престижная машина для своего времени)- в поля им в кадр подгоняли председателя колхоза-совхоза плюс несколько селян-передовиков пободрее и почище.