Бастрыкин ждет доклад после избиения семиклассника в школе Петербурга

Уголовное дело уже возбуждено Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела о причинении телесных повреждений ученику в школе Петербурга, сообщает 29 апреля пресс-служба СК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии