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Петербургский дневник

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Бастрыкин ждет доклад после избиения семиклассника в школе Петербурга

Бастрыкин ждет доклад после избиения семиклассника в школе Петербурга

Уголовное дело уже возбуждено Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела о причинении телесных повреждений ученику в школе Петербурга, сообщает 29 апреля пресс-служба СК РФ.

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