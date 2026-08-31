Рядом с мужем: прах балерины Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище

На Ваганьковском кладбище в Москве захоронили прах советской балерины и актрисы Натальи Трубниковой. Об этом ТАСС сообщил близкий друг семьи усопшей.
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