«Юнона» запечатлела северное полушарие Юпитера

Северное полушарие Юпитера в объективе зонда «Юнона» / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS Новый снимок северного полушария Юпитера был сделан, когда аппарат NASA находился на высоте 29 тысяч километров над верхними слоями облаков газового гиганта.