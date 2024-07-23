«Юнона» запечатлела северное полушарие Юпитера

Северное полушарие Юпитера в объективе зонда «Юнона» / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS Новый снимок северного полушария Юпитера был сделан, когда аппарат NASA находился на высоте 29 тысяч километров над верхними слоями облаков газового гиганта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии