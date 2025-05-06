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Царьград

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Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к прямой войне с Россией

Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к прямой войне с Россией

Секретарь Совбеза России отметил агрессивную риторику и пренебрежение международными институтами.В странах Евросоюза и НАТО запущены программы, цель которых – подготовиться к открытому военному конфликту коллективного Запада против России.

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