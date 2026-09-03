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Аргументы и Факты

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Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 2032 года

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 2032 года

Товарный знак «Третье сентября» зарегистрирован на имя композитора Игоря Николаева, регистрация будет действовать до 3 сентября 2032 года.

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