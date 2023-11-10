Стало известно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

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Владимир Акулов

­Споры на форуме -Непонятно : почему Россия ударом точной ракеты не убьет Зелю ? Гриша КОММЕНТАРИЙ Все играют в шахматы... Шахматы - аналог ,точная модель войны ... В сущности , военная игра из ЖИЗНИ !.. Ну-ка , подумаем : почему -по правилам - в шахматах не *бьют* Короля ? Королю можно объявить *мат *... Но *бить -убивать * шахматного Короля ЗАПРЕЩЕНО ! Это оттого ,что реальные *короли*, ведущие реальную войну , негласно договорились- не убивать Верховных правителей,не убивать на войне самих себя !.. Это такая негласная *красная линия * , защищающая *королей*, ведущих войну... Убивать на войне можно простых пешек и даже ферзей...Но *короля* убивать нельзя... Поэтому плененного Наполеона в 1815 г. , который был весь в крови простых людей Европы ...Не казнили , а отправили в комфортную ссылку на острова... Если Путин ударом *калибра* убьет президента Украины... Вполне возможно , что американцы с помощью своих *хаймерсов* и других очень точных ракет могут попытаться убить нашего президента. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223011800061