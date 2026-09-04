Нарышкин: дорога на майдан на Украине началась с перепрошивки памяти

«Дорога на майдан» началась на Украине с перепрошивки коллективной памяти. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе заседания совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, передает РИА Новости.