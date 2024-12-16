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Ученые: риск слабоумия снижает чтение книг вместо телевизора

Исследования, проведенные учеными Университета Южной Австралии, показали, что чтение книг оказывает более положительное воздействие на когнитивные способности пожилых людей, чем просмотр телевизионных программ.

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