Ученые: риск слабоумия снижает чтение книг вместо телевизора

Исследования, проведенные учеными Университета Южной Австралии, показали, что чтение книг оказывает более положительное воздействие на когнитивные способности пожилых людей, чем просмотр телевизионных программ.
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