Полиция нашла стрелка из 1-го Рабфаковского переулка, ранившего петербуржца в лицо и шею. По информации Мойки78, подозреваемым в хулиганстве стал несовершеннолетний гражданин Узбекистана.
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Полиция нашла стрелка из 1-го Рабфаковского переулка, ранившего петербуржца в лицо и шею. По информации Мойки78, подозреваемым в хулиганстве стал несовершеннолетний гражданин Узбекистана.