Копаем неандертальцев и отвечаем на ваши вопросы

Под постом много вопросов о нашем приключении в Котрево. На часть этих вопросов ответили Станислав Дробышевский и Александр Соколов:) Станислав Владимирович учит девочку Катю правильно копать Почему там глина? Жили ли неандертальцы на глине? Где почва? Глина там гораздо ниже, уже под меловым песком, и местами еще есть какие-то слои, но они небольшие.
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