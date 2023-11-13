Деревня Тынгиза может исчезнуть с карты Новосибирской области

В Кыштовском районе опустела деревня Тынгиза - её покинули последние жители.Последние жители покинули дом в деревне Тынгиза Кыштовского района - теперь населённый пункт может навсегда исчезнуть с карты Новосибисркой области.
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