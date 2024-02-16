Машины точно подорожают: после грандиозной забастовки Ford будет «тщательно думать, где выпускать автомобили»

Увеличение заработной платы и льгот для сотрудников Ford приведет к увеличению цен на автомобили. Ford заявила, что автомобили будут стоить на 900 долларов больше из-за контракта, как только он вступит в силу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии