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Регионы России

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Renault представила серийный пикап Niagara для рынков Латинской Америки

Renault представила серийный пикап Niagara для рынков Латинской Америки

Автомобиль сохранил многие черты яркого концепта и позиционируется как нечто среднее между кроссовером и утилитарным пикапом.

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