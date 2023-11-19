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Добрый Мир

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Артиллеристы ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ и лишили их снабжения

Артиллеристы ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ и лишили их снабжения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Командир гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гвардии старший лейтенант Даниил Костенко совершал марш, чтобы поразить артустановку противника, систематически обстреливавшую позиции российской пехоты.

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