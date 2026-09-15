Деревня хоббитов и салат из сердца марала. Итальянский повар показал Алтай в шоу на НТВ

Федерико Арнальди приготовил купеческий голубец, попробовал вырезку с соусом из еловых шишек и побывал на родине Василия Шукшина Итальянский ведущий кулинарно‑этнографического шоу "Поедем, поедим!" Федерико Арнальди отправился в путешествие по Алтайскому краю.
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