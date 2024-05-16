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Главный по кадрам Минобороны генерал Кузнецов отрицает свою вину в получении взятки

Главный по кадрам Минобороны генерал Кузнецов отрицает свою вину в получении взятки

Второй высокопоставленный задержанный по обвинениям в коррупции военный отрицает свою вину.Начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов вслед за задержанным замминистра обороны Тимуром Ивановым полностью отрицает обвинения во взятке, выдвинутые против него и пытается обжаловать свой арест.

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