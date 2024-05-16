Главный по кадрам Минобороны генерал Кузнецов отрицает свою вину в получении взятки

Второй высокопоставленный задержанный по обвинениям в коррупции военный отрицает свою вину.Начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов вслед за задержанным замминистра обороны Тимуром Ивановым полностью отрицает обвинения во взятке, выдвинутые против него и пытается обжаловать свой арест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии