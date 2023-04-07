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Российские специалисты создают противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

Российские специалисты создают противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

Российские специалисты продолжают работы по разработке комплексов противоспутниковой борьбы — истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой, а также самолета с боевым лазером на базе Ил-76, говорится в журнале «Военная мысль».

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