Российские специалисты создают противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

Российские специалисты продолжают работы по разработке комплексов противоспутниковой борьбы — истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой, а также самолета с боевым лазером на базе Ил-76, говорится в журнале «Военная мысль».