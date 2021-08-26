БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Граница на замке: о запрете на въезд иностранцам-русофобам

Граница на замке: о запрете на въезд иностранцам-русофобам

Русофоб Куат Ахметов. Как определить русофоба Инициатором закрытия границ для русофобов выступил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

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Олег Татьянин
Как говорил один персонаж из фильма "Брат" - "бери ношу по себе......!" Да и нашим таможенникам и силовикам поменьше раскачиваться и при малейшем подозрении на русофобию заносить подобных киргизинов, да и не только, в черный список.

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