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Начало выработки электричества на АЭС Олкилуото-3 в Финляндии вновь переносится

ХЕЛЬСИНКИ, 4 февраля. /ТАСС/. Начало выработки электроэнергии третьим блоком АЭС "Олкилуото" в Финляндии снова переносится на более поздний срок.

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