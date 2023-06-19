Борис Ушерович всплыл в Крылатском, или 1520 снова в деле

Эхо "дела группы 1520" - крупного господрядчика РЖД, чьи совладельцы проходили также по делу "полковника Захарченко", неожиданно откликнулось в недавней сделке по покупке у мэрии Москвы недостроенного спорткомплекса некой компанией "Эзреаль".
Эхо "дела группы 1520" - крупного господрядчика РЖД, чьи совладельцы проходили также по делу "полковника Захарченко", неожиданно откликнулось в недавней сделке по покупке у мэрии Москвы недостроенного спорткомплекса некой компанией "Эзреаль".
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