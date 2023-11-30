Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ через Грецию

Самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым прибыл в Северную Македонию для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) через Турцию и Грецию.
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