Глава Эрмитажа предложил ограничить привычный доступ к шедеврам мирового искусства

В Эрмитаже предложили изменить подход и допуск к шедеврам мирового искусства.Михаил Пиотровский, глава Эрмитажа, выдвинул предложение о введении ограничений на доступ к известным произведениям искусства, таким как "Мона Лиза".
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