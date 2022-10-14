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Лукашенко заявил, что Запад хочет расчленить евразийское пространство

Лукашенко заявил, что Запад хочет расчленить евразийское пространство

Пресс-служба аппарата президента Казахстана Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные стратеги хотят расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать страны СНГ в качестве сырьевых и промышленных придатков.

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