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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ланс Стролл: «Я побеждаю Алонсо в последние уик-энды, счет в квалификациях 4:4»

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл отреагировал на негативные высказывания, заявив, что выступал сильнее Фернандо Алонсо в последние уик-энды.

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