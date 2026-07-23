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Три легенды советского кино, чья жизнь оборвалась в нищете и одиночестве

Три легенды советского кино, чья жизнь оборвалась в нищете и одиночестве

Зрители боготворили их, а кассовые сборы фильмов с их участием исчислялись десятками миллионов. Но за кадром трёх легендарных актёров ждала совсем другая реальность — нищета, одиночество и почти полное забвение в конце жизни.

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