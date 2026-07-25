Художник-комиксист Энди Брейс и его мрачные концепт арты и иллюстрации

Есть желание «пощекотать нервишки», взглянуть в глаза самым потаенным страхам? В таком случае, эти мрачные концепт арты придутся в самый раз! Их автор — легендарный художник-комиксист Энди Брейс (Andy Brase).
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