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Художник-комиксист Энди Брейс и его мрачные концепт арты и иллюстрации

Художник-комиксист Энди Брейс и его мрачные концепт арты и иллюстрации

Есть желание «пощекотать нервишки», взглянуть в глаза самым потаенным страхам? В таком случае, эти мрачные концепт арты придутся в самый раз! Их автор — легендарный художник-комиксист Энди Брейс (Andy Brase).

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