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"ЗР" назвал культовый внедорожник по цене "Нивы"

"ЗР" назвал культовый внедорожник по цене "Нивы"

Издание "За рулём" проанализировало, что может составить конкуренцию "Ниве Легенде".Назван культовый американский внедорожник, который можно найти на вторичном рынке по цене новой "Нивы".

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