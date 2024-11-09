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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 9 ноября

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 9 ноября

Избранный президент США Дональд Трамп уже политическую стратегию по отношению к Украине и Израилю, несмотря на то, что до начала его президентского срока еще более двух месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации и правительстве США.

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