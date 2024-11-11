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Кто и зачем покупает «Лады»: результаты исследования

Кто и зачем покупает «Лады»: результаты исследования

Крупный исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос среди российских покупателей автомобилей Lada, в ходе которого выяснил, кто, в каком возрасте и где в нашей стране чаще всего приобретает автомобили отечественного бренда.

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