Барин гневаться изволит. Округлый Офис заявляет, Их превосходительство «недоволен позицией и Москвы, и Киева по поводу переговорного трека».
Если Россия не уступит, я взорву мир
Комментарии
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sylpfide sylpfide
У Трампа или с головой не все в порядке, как у нас в России говорят: "Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша". Или он впал в детство. Его поведение похоже и его хотелки походят на поведение сильно избалованного ребенка которому все дозволено.
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3 час.
valentina sergeeva
Широко шагая, штаны не порви, нарциссный ты наш.
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1 час.
ЮС
Юрентий Сантилимонович
А закончиться всё тем , что США будут бомбить Украину.
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17 мин.
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