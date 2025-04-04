Если Россия не уступит, я взорву мир

sylpfide sylpfide

У Трампа или с головой не все в порядке, как у нас в России говорят: "Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша". Или он впал в детство. Его поведение похоже и его хотелки походят на поведение сильно избалованного ребенка которому все дозволено.