На страже жизни и здоровья в непростых условиях Ролик о работе горных спасателей горнолыжного курорта Красная Поляна.
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На страже жизни и здоровья в непростых условиях Ролик о работе горных спасателей горнолыжного курорта Красная Поляна.