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Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали

Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали

• Солнечная система могла пройти через плотные межзвёздные облака 2 миллиона лет назад, изменив климат Земли • Найден новый способ поиска первых звёзд во Вселенной • Телескоп «Уэбб» обнаружил столкновение астероидов в соседней звёздной системе • Судя по мощной солнечной буре, радиация станет серьёзной проблемой для колонистов Марса • Плазменные шары, порождаемые чёрными дырами, теперь создаются и на Земле Читать далее ​Read More • Солнечная система могла пройти через плотные межзвёздные облака 2 миллиона лет назад, изменив климат Земли • Найден новый способ поиска первых звёзд во Вселенной • Телескоп «Уэбб» обнаружил столкновение астероидов в соседней звёздной системе • Судя по мощной солнечной буре, радиация станет серьёзной проблемой для колонистов Марса • Плазменные шары, порождаемые чёрными дырами, теперь создаются и на Земле Читать далее ​Read More  .

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