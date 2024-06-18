Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали

• Солнечная система могла пройти через плотные межзвёздные облака 2 миллиона лет назад, изменив климат Земли • Найден новый способ поиска первых звёзд во Вселенной • Телескоп «Уэбб» обнаружил столкновение астероидов в соседней звёздной системе • Судя по мощной солнечной буре, радиация станет серьёзной проблемой для колонистов Марса • Плазменные шары, порождаемые чёрными дырами, теперь создаются и на Земле Читать далее ​Read More • Солнечная система могла пройти через плотные межзвёздные облака 2 миллиона лет назад, изменив климат Земли • Найден новый способ поиска первых звёзд во Вселенной • Телескоп «Уэбб» обнаружил столкновение астероидов в соседней звёздной системе • Судя по мощной солнечной буре, радиация станет серьёзной проблемой для колонистов Марса • Плазменные шары, порождаемые чёрными дырами, теперь создаются и на Земле Читать далее ​Read More .