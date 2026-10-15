Пекин готов обратиться в ВТО с иском и потребовать торговую компенсацию от Брюсселя, если Евросоюз попытается ввести новые ограничения после достижения предварительных договорённостей с КНР по китайским гибридным автомобилям на европейском рынке.
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