Рогов предложил Зеленскому план мирных переговоров

ВА

Виктор Александров

Вести какие-либо переговоры с Зеленским уже поздно. Он уже не Президент, а ВРИО. В перспективе на всей территории бывшей Украины «должны пройти свободные референдумы, на которых люди выразят свое видение будущего: в составе какого государства им быть». Полагаю, что никто не захочет оставаться в какой-либо Украине вместе с её необъятными долгами. И НАТО должно вернуться в границы 1991 года. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.