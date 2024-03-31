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Аргументы и Факты

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Рогов предложил Зеленскому план мирных переговоров

Рогов предложил Зеленскому план мирных переговоров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому для начала мирных переговоров и прекращения конфликта нужно отвести войска с оккупированных ими частей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Вести какие-либо переговоры с Зеленским уже поздно. Он уже не Президент, а ВРИО. В перспективе на всей территории бывшей Украины «должны пройти свободные референдумы, на которых люди выразят свое видение будущего: в составе какого государства им быть». Полагаю, что никто не захочет оставаться в какой-либо Украине вместе с её необъятными долгами. И НАТО должно вернуться в границы 1991 года. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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